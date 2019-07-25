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У Школі економіки розповіли, чого навчають депутатів від "Слуги народу"

Четвер, 25 липня 2019, 06:45

Майбутні депутати від "Слуги народу", які пройдуть тижневе навчання у Київській школі економіки, отримають портфель з чотирьох документів, які мають допомогти їм працювати в парламенті.

Про це в ефірі Громадського заявив почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

Перший документ — особиста стратегія.

"Вона полягає в тому — ким я хочу стати як депутат. Через 5 років, через 3 роки, через рік. За що я хочу бути відомим. 

Другий документ — пропозиція політики. 

Яким чином я буду впроваджувати реальну політику для того, щоби стати відомим.

Третій документ — законотворчість чи законодавча ініціатива, яка має впровадити цю політику на законодавчому рівні. 

Четвертий документ — план впровадження. Це побудова коаліції, аналіз ситуації, щоби цей законопроект не вмер, а був прийнятий", — пояснив Милованов.

Він додав, що вартість навчання — комерційна таємниця. Водночас за нього платить партія "Слуга народу", томувартість можна буде побачити у її звіті.

Нагадаємо:

  • За підсумками опрацювання 99.76% бюлетенів, до ВР проходить 254 нардепа від "Слуги народу". Найбільше "новачків" у Раду веде "Слуга народу". Загалом у новому парламенті три чверті нардепів-новачків.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСлуга народу
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