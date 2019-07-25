В Школе экономики рассказали, чему научат депутатов от "Слуги народа"

Будущие депутаты от "Слуги народа", которые пройдут недельное обучение в Киевской школе экономики, получат портфель из четырех документов, которые должны помочь им работать в парламенте.

Об этом в эфире Громадського заявил почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Первый документ — личная стратегия.

"Она заключается в том — кем я хочу стать как депутат. Через 5 лет, через 3 года, через год. За что я хочу быть известным.

Второй документ — предложение политики. Каким образом я буду внедрять реальную политику для того, чтобы стать известным.

Третий документ — законотворчество или законодательная инициатива, которая должна внедрить эту политику на законодательном уровне.

Четвертый документ — план внедрение. Это построение коалиции, анализ ситуации, чтобы этот законопроект не умер, а был принят", — пояснил Милованов.

Он добавил, что стоимость обучения — коммерческая тайна. В то же время за него платит партия "Слуга народа", поэтому стоимость можно будет увидеть в ее отчете.

Напомним: