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В Школе экономики рассказали, чему научат депутатов от "Слуги народа"

Четверг, 25 июля 2019, 06:45

Будущие депутаты от "Слуги народа", которые пройдут недельное обучение в Киевской школе экономики, получат портфель из четырех документов, которые должны помочь им работать в парламенте.

Об этом в эфире Громадського заявил почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Первый документ — личная стратегия.

"Она заключается в том — кем я хочу стать как депутат. Через 5 лет, через 3 года, через год. За что я хочу быть известным. 

Второй документ — предложение политики. Каким образом я буду внедрять реальную политику для того, чтобы стать известным. 

Третий документ — законотворчество или законодательная инициатива, которая должна внедрить эту политику на законодательном уровне. 

Четвертый документ — план внедрение. Это построение коалиции, анализ ситуации, чтобы этот законопроект не умер, а был принят", — пояснил Милованов.

Он добавил, что стоимость обучения — коммерческая тайна. В то же время за него платит партия "Слуга народа", поэтому стоимость можно будет увидеть в ее отчете.

Напомним:

  • По итогам обработки 99.76% бюллетеней, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". Больше всего "новичков" в Раду ведет "Слуга народа". Всего в новом парламенте три четверти нардепов-новичков.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийСлуга народа
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