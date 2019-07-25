В Одесі затримали екс-начальника поліції Головіна

Правоохоронці затримали колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна за розкрадання в особливо великих розмірах.

Інформацію про затримання "Українській правді" підтвердили джерела в НАБУ, пізніше про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Головіну інкримінується причетність до правопорушення за ч. 5 ст. 191 ККУ. Стаття передбачає відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Водночас, за словами співрозмовника УП, справа стосується декларації колишнього силовика.

30 травня у Головіна провів обшук Департамент внутрішньої безпеки поліції.

Затримання Головіна фото джерело УП

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