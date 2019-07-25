В Одессе задержали экс-начальника полиции Головина

Правоохранители задержали бывшего начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина за хищения в особо крупных размерах.

Информацию о задержании "Украинской правде" подтвердили источники в НАБУ, позже об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Головину инкриминируется причастность к преступлению по ч.5 ст.191 УК. Статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

В то же время, по словам собеседника УП, дело касается декларации бывшего силовика.

30 мая в Головина провел обыск Департамент внутренней безопасности полиции.

Задержание Головина фото источник УП

Напомним: