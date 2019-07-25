Двое медиков помогали подозреваемому в убийстве байкера убегать из психушки

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Четверг, 25 июля 2019, 11:51

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева

Прокуратура объявила о подозрении двум работникам столичной психбольницы, которые способствовали побегам подозреваемого в убийстве байкера вице-чемпиона мира по сумо Дмитрия Слепченко с медучреждения.

Прямая речь: "Объявлено подозрение двум работникам Киевской городской психоневрологической больницы №3, которые способствовали систематическим побегам из медицинского учреждения подозреваемому в убийстве мотоциклиста, совершенного в мае 2017 года в Киеве".

"Врачу-психиатру и и.о. старшей медсестры сообщено о подозрении по ч.5 ст.27, ст.394 УК (пособничество в побеге из специализированного лечебного учреждения) и ч.3 ст. 382 УК (умышленное невыполнение решений суда, вступивших в законную силу)".

Детали: Правоохранители установили, что подозреваемый, который по решению суда был помещен в психбольницу, склонял врача-психиатра и и.о. старшей медсестры помогать ему в совершении систематических побегов.

Указанные медработники в оговоренное время открывали подозреваемому двери отделения и не сообщали о фактах его побега в правоохранительные органы.

С февраля по май 2019 года при содействии медперсонала Слепченко 11 раз покидал больницу, возвращаясь только на ночь.

В частности, 14 мая подозреваемого задержали в одном из ТЦ Васильковского района Киевской области – он смотрел фильм в кинотеатре.

 

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Во время обыска в палате подозреваемого обнаружили алкоголь, мобильные телефоны и наркотические вещества.

Сейчас Слепченко объявили о подозрении по ст. 394 (побег из специализированного лечебного учреждения, совершенный повторно), ч.4 ст.27, ч.3 ст.382 (подстрекательство к умышленному невыполнению постановлений суда, вступивших в законную силу) и ч. 1 ст. 309 УК (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта)".

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

Прямая речь: "По ходатайству прокуратуры относительно беглеца проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно которой он вменяем и не требует лечения".

История вопроса:

  • 24 мая 2017 года на Харьковском шоссе в Киеве несколькими выстрелами из огнестрельного оружия был смертельно ранен мотоциклист.
  • По подозрению в убийстве задержали вице-чемпиона мира по сумо Дмитрия Слепченко.
  • Сначала суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.
  • Но позже на основании результатов судебно-психиатрической экспертизы суд изменил ему меру пресечения на помещения в психиатрическое учреждение.

Украинская правда

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Темы: Киев прокуратура убийство


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