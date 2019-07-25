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У РФ хочуть почати "діалог" з новою Радою

Четвер, 25 липня 2019, 12:35

Джерело: заява голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко, ТАСС.

Голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що розраховує на відновлення міжпарламентського діалогу з оновленою Верховною Радою.

Пряма мова: "З парламентом, якому надав довіру народ, ми готові вести діалог. І ми розраховуємо, що такий діалог зараз можливий, принаймні, з тих питань, де ми можемо сформувати позитивний порядок денний".

Деталі: Матвієнко також висловила думку, що дострокові вибори до українського парламенту не можна назвати "цілком такими, що відповідають міжнародним демократичним нормам".

Що було раніше: У травні спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявляла, що Україні та Росії слід почати відносини "з чистого аркуша".

Нагадаємо:

  • 21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори.
  • Згідно з даними більше 99% опрацьованих бюлетенів, президентська партія "Слуга народу" набрала найбільшу кількість голосів.

Теми: РосіяУкраїнаВерховна Радавибори
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