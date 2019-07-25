Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ хотят начать "диалог" с новой Радой

Четверг, 25 июля 2019, 12:35

Источник: заявление председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, ТАСС.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на возобновление межпарламентского диалога с обновленной Верховной Радой.

Прямая речь: "С парламентом, которому оказал доверие народ, мы готовы вести диалог. И мы рассчитываем, что такой диалог сейчас возможен, по крайней мере, по тем вопросам, где мы можем сформировать позитивную повестку".

Детали: Матвиенко также высказала мнение, что досрочные выборы в украинский парламент нельзя назвать "вполне соответствующими международным демократическим нормам".

Что было ранее: В мае спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявляла, что Украине и России следует начать отношения "с чистого листа".

Напомним:

  • 21 июля в Украине прошли досрочные парламентские выборы.
  • Согласно данным более 99% обработанных бюллетеней, президентская партия "Слуга народа" набрала наибольшее количество голосов. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияУкраинаВерховная Радавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Росcия
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
В России убили командира, который, вероятно, причастен к ударам по Украине
Страны НАТО согласовали оборонительные планы от нападения России – Reuters
Последние новости
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
Все новости...
Реклама: