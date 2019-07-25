В РФ хотят начать "диалог" с новой Радой

Источник: заявление председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, ТАСС.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на возобновление межпарламентского диалога с обновленной Верховной Радой.

Прямая речь: "С парламентом, которому оказал доверие народ, мы готовы вести диалог. И мы рассчитываем, что такой диалог сейчас возможен, по крайней мере, по тем вопросам, где мы можем сформировать позитивную повестку".

Детали: Матвиенко также высказала мнение, что досрочные выборы в украинский парламент нельзя назвать "вполне соответствующими международным демократическим нормам".

Что было ранее: В мае спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявляла, что Украине и России следует начать отношения "с чистого листа".

Напомним: