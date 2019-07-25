Екс-начальник митниці слідкував за підлеглим і його сім’єю через неприязнь – прокуратура

Колишній начальник Волинської митниці Державної фіскальної служби Віктор Кривіцький збирав інформацію про одного з начальників митних постів Волинської митниці та його сім’ю через особисту неприязнь.

Про це 25 липня повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Митник, "керуючись мотивом особистих неприязних відносин із начальником одного з митних постів Волинської митниці ДФС…отримав та зберігав відеоматеріали спостереження за своїм підлеглим працівником, будинком та прибудинковою територією по місцю проживання останнього та членів його сім´ї".

Таким чином він порушив низку конституційних прав громадян на недоторканість приватного життя, особисту та сімейну таємницю.

Екс-начальник до цього часу перебував у розшуку. Прокурор Київської області повідомив йому про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 182 ККУ (Порушення недоторканності приватного життя).

Також екс-начальнику митниці вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.

Офіційно відомство не називає імені митника, однак джерела УП підтвердили, що йдеться про Віктора Кривіцького.

Віктор Кривіцький

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