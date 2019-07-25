Екс-начальник митниці слідкував за підлеглим і його сім’єю через неприязнь – прокуратура

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Четвер, 25 липня 2019, 13:09

Колишній начальник Волинської митниці Державної фіскальної служби Віктор Кривіцький збирав інформацію про одного з начальників митних постів Волинської митниці та його сім’ю через особисту неприязнь.

Про це 25 липня повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Митник, "керуючись мотивом особистих неприязних відносин із начальником одного з митних постів Волинської митниці ДФС…отримав та зберігав відеоматеріали спостереження за своїм підлеглим працівником, будинком та прибудинковою територією по місцю проживання останнього та членів його сім´ї".

Таким чином він порушив низку конституційних прав громадян на недоторканість приватного життя, особисту та сімейну таємницю.

Екс-начальник до цього часу перебував у розшуку. Прокурор Київської області повідомив йому про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 182 ККУ (Порушення недоторканності приватного життя).

Також екс-начальнику митниці вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.

Офіційно відомство не називає імені митника, однак джерела УП підтвердили, що йдеться про Віктора Кривіцького.

Віктор Кривіцький
Віктор Кривіцький

Нагадаємо:

  • Прізвище Кривіцького фігурувало в розслідуванні "Схем". Зокрема, журналісти викрили схему ввезення авто з іноземною реєстрацією, яка діє на Волинській митниці.
  • Торік екс-керівника Волинської митниці Віктора Кривіцького призначали тимчасовим в. о. заступника голови ДФС.
  • У липні 2019 року президент Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення через контрабанду в регіонах.
  • 9 липня в.о. голови ДФС Олександр Власов звільнив митників.
  • Кривіцький заявив, що написав заяву про звільнення самостійно.
  • 12 липня з'явилася інформація, що його оголосили у розшук

Українська правда

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Теми: прокуратура Волинська область митниця


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