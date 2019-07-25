Екс-начальник митниці слідкував за підлеглим і його сім’єю через неприязнь – прокуратура
Колишній начальник Волинської митниці Державної фіскальної служби Віктор Кривіцький збирав інформацію про одного з начальників митних постів Волинської митниці та його сім’ю через особисту неприязнь.
Про це 25 липня повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.
Митник, "керуючись мотивом особистих неприязних відносин із начальником одного з митних постів Волинської митниці ДФС…отримав та зберігав відеоматеріали спостереження за своїм підлеглим працівником, будинком та прибудинковою територією по місцю проживання останнього та членів його сім´ї".
Таким чином він порушив низку конституційних прав громадян на недоторканість приватного життя, особисту та сімейну таємницю.
Екс-начальник до цього часу перебував у розшуку. Прокурор Київської області повідомив йому про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 182 ККУ (Порушення недоторканності приватного життя).
Також екс-начальнику митниці вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.
Офіційно відомство не називає імені митника, однак джерела УП підтвердили, що йдеться про Віктора Кривіцького.
Нагадаємо:
- Прізвище Кривіцького фігурувало в розслідуванні "Схем". Зокрема, журналісти викрили схему ввезення авто з іноземною реєстрацією, яка діє на Волинській митниці.
- Торік екс-керівника Волинської митниці Віктора Кривіцького призначали тимчасовим в. о. заступника голови ДФС.
- У липні 2019 року президент Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення через контрабанду в регіонах.
- 9 липня в.о. голови ДФС Олександр Власов звільнив митників.
- Кривіцький заявив, що написав заяву про звільнення самостійно.
- 12 липня з'явилася інформація, що його оголосили у розшук.