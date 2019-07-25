Экс-начальник таможни следил за подчиненным и его семьей из-за неприязни – прокуратура

Бывший начальник Волынской таможни Государственной фискальной службы Виктор Кривицкий собирал информацию об одном из начальников таможенных постов и его семье из-за личной неприязни.

Об этом 25 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Таможенник, "руководствуясь мотивом личных неприязненных отношений с начальником одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС ... получил и сохранял видеоматериалы наблюдения за своим подчиненным работником, домом и придомовой территорией по месту жительства последнего и членов его семьи".

Таким образом, он нарушил ряд конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Экс-начальник находился в розыске. Прокурор Киевской области сообщил ему о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 182 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Также экс-начальнику таможни вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Официально ведомство не называет имени таможенника, однако источники УП подтвердили, что речь идет о Викторе Кривицком.

Виктор Кривицкий

Напомним: