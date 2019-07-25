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Экс-начальник таможни следил за подчиненным и его семьей из-за неприязни – прокуратура

Четверг, 25 июля 2019, 13:09

Бывший начальник Волынской таможни Государственной фискальной службы Виктор Кривицкий собирал информацию об одном из начальников таможенных постов и его семье из-за личной неприязни.

Об этом 25 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Таможенник, "руководствуясь мотивом личных неприязненных отношений с начальником одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС ... получил и сохранял видеоматериалы наблюдения за своим подчиненным работником, домом и придомовой территорией по месту жительства последнего и членов его семьи".

Таким образом, он нарушил ряд конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Экс-начальник находился в розыске. Прокурор Киевской области сообщил ему о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 182 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Также экс-начальнику таможни вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Официально ведомство не называет имени таможенника, однако источники УП подтвердили, что речь идет о Викторе Кривицком.

 
Виктор Кривицкий

Напомним:

  • Фамилия Кривицкого фигурировала в расследовании "Схем". В частности, журналисты разоблачили схему ввоза авто с иностранной регистрацией, которая действует на Волынской таможни.
  • В прошлом году экс-руководителя Волынской таможни Виктора Кривицкого назначали временным и.о. заместителя председателя ГФС.
  • В июле 2019 года президент Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении из-за контрабанды в регионах.
  • 9 июля и.о. председателя ГФС Александр Власов уволил таможенников.
  • Кривицкий заявил, что написал заявление об увольнении самостоятельно.
  • 12 июля появилась информация, что его объявили в розыск.

Украинская правда

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Темы: прокуратураВолынская областьтаможня
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