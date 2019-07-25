Росія називає "побутовим" вбивство дружньої до України активістки, а її життя – "асоціальним"

Джерело: повідомлення Слідчого комітету РФ

Російські слідство у справі про вбивство громадської активістки Олени Григор'євої затримало підозрюваного і стверджує, що злочин був скоєний на побутовому підґрунті.

Пряма мова: "Спочатку слідчі перевіряли різні версії вбивства. Наразі слідством отримані докази, які підтверджують, що вбивство скоєно на побутовому грунті, в ході виниклого конфлікту між раніше знайомими людьми.

За даними слідства, підозрюваний в ніч з 20 на 21 липня 2019 року, перебуваючи у вищевказаного будинку, будучи в стані алкогольного сп'яніння, в ході раптово виниклого побутового конфлікту з потерпілою, з якої був раніше знайомий, завдав їй не менше 8 ударів ножем в область спини та обличчя. Від отриманих ушкоджень жінка померла на місці події.

В результаті зібраних слідством матеріалів, що характеризують загиблу жінку, встановлено, що вона вела асоціальний спосіб життя, неодноразово розпивала спиртні напої, в тому числі і в компанії з підозрюваним".

Деталі: Затриманий – раніше судимий чоловік 1981 року народження, уродженець Киргизької Республіки.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу і пред'явлення звинувачення.

Слідство каже, що в липні 2019 року підозрюваний, перебуваючи біля будинку 5 по Московському шосе, напав на раніше йому знайомого місцевого жителя, викравши у нього майно і гроші.

Олена Григор'єва

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