Россия называет "бытовым" убийство поддержавшей Украину активистки, а ее жизнь – "асоциальной"

Источник: сообщение Следственного комитета РФ

Российские следствие по делу об убийстве общественной активистки Елены Григорьевой задержало подозреваемого и утверждает, что преступление было совершено на бытовой почве.

Прямая речь: "Изначально следователи проверяли различные версии убийства. На данный момент следствием получены доказательства, подтверждающие, что убийство совершено на бытовой почве, в ходе возникшего конфликта между ранее знакомыми людьми.

По данным следствия, подозреваемый в ночь с 20 на 21 июля 2019 года, находясь у вышеуказанного дома, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего бытового конфликта с потерпевшей, с которой был ранее знаком, нанёс ей не менее 8 ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

В результате собранных следствием характеризующих материалов в отношении погибшей женщины установлено, что она вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым".

Детали: Задержанный – ранее судимый мужчина 1981 года рождения, уроженец Киргизской Республики.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Следствие говорит, что в июле 2019 года подозреваемый, находясь у дома 5 по Московскому шоссе, напал на ранее ему знакомого местного жителя, похитив у него имущество и деньги.

Елена Григорьева

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