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Старша донька Путіна робить перші кроки в бізнесі: проект на $630 мільйонів

Четвер, 25 липня 2019, 14:04

Старша донька президента РФ Володимира Путіна Марія Воронцова бере участь в реалізації найбільшого в російському охороні здоров'я приватного інвестиційного проекту.

Про це йдеться в розслідуванні Російської служби BBC.

Відзначається, що на початку 2019 року Воронцова стала співвласницею петербурзької фірми "Нова медична компанія" ("Номеко") зі статутним капіталом в 500 тисяч рублів.

 
Сюжет за участю старшої доньки Путіна на "Росії 1" вийшов на початку липня

Компанія займається масштабним проектом зі створення багатофункціонального медичного комплексу. У фокусі проекту - сучасні методи боротьби з раком. Проект підтримують великі гравці і чиновники, його вартість оцінюється в 40 млрд рублів (приблизно 16,17 мільярда гривень або майже 634 мільйони доларів).

Планується, що площа медкомплекса буде в 200 тисяч квадратних метрів, і він зможе прийняти близько 20 тисяч пацієнтів на рік.

Розслідувачі відзначають, що Путін не любить розповідати про своїх дітей. Деталі біографії Воронцової відомі з відгуків до її кандидатської дисертації.

Зараз дівчині маэ бути 34 роки. У 2011 році вона закінчила факультет фундаментальної медицини МДУ за спеціальністю "лікувальна справа". До 2014 року проходила ординатуру в Інституті дитячої ендокринології МОЗ РФ. Після цього вчилася в аспірантурі, 2 роки тому захистила дисертацію.

Журнал The New Times і агентство Рейтер писали, що чоловік Воронцової - підприємець з Нідерландів Йорріт Йост Фаассен. У квітні 2006 року він приїхав до Росії "з метою працевлаштування у "Газпром"", а вже в 2007 році отримав там посаду директора з розвитку бізнесу.

До того моменту він уже був знайомий з Марією, стверджував The New Times, але коли вона вийшла заміж за Фаассена, невідомо. Свої наукові публікації вона іноді підписує прізвищем чоловіка.

Теми: Путін
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