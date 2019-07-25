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Старшая дочь Путина делает первые шаги в бизнесе: проект на $630 миллионов

Четверг, 25 июля 2019, 14:04

Старшая дочь президента РФ Владимира Путина Мария Воронцова участвует в реализации крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта.

Об этом идет речь в расследовании Русской службы BBC.

Отмечается, что в начале 2019 года Воронцова стала совладелицей петербургской фирмы "Новая медицинская компания" ("Номеко") с уставным капиталом в 500 тысяч рублей.

 
Сюжет с участием старшей дочери Путина на "России 1" вышел в начале июля

Компания занимается масштабным проектом по созданию многофункционального медицинского комплекса. В фокусе проекта – современные методы борьбы с раком. Проект поддерживают крупные игроки и чиновники, его стоимость оценивается в 40 млрд рублей (приблизительно 16,17 миллиарда гривен или почти 634 миллиона долларов)

Планируется, что площадь медкомплекса будет в 200 тысяч квадратных метров, и он сможет принять около 20 тысяч пациентов в год.

Расследователи отмечают, что Путин не любит рассказывать о своих детях. Детали биографии Воронцовой известны из отзывов к ее кандидатской диссертации.

Сейчас девушке должно быть 34 года. В 2011 году она окончила факультет фундаментальной медицины МГУ по специальности "лечебное дело". До 2014 года проходила ординатуру в Институте детской эндокринологии ФГБУ "Эндокринологический научный центр" минздрава. После этого училась в аспирантуре, 2 года назад защитила диссертацию.

Журнал The New Times и агентство Рейтер писали, что муж Воронцовой - предприниматель из Нидерландов Йоррит Йост Фаассен. В апреле 2006 года он приехал в Россию "с целью трудоустройства в ОАО "Газпром"", а уже в 2007 году получил там должность директора по развитию бизнеса.

К тому моменту он уже был знаком с Марией, утверждал The New Times, но когда она вышла замуж за Фаассена, неизвестно. Свои научные публикации она иногда подписывает фамилией мужа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Путин
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