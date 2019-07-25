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Зеленський попередив "слуг народу", що їх можуть вигнати

Четвер, 25 липня 2019, 14:10

Зустріч майбутніх народних депутатів від "Слуги народу" з президентом Володимиром Зеленським відбулася в Офісі глави держави і тривала близько години.

Про це повідомляє джерело "Української правди", яке було присутнє на зустрічі.

Співрозмовник УП розповів, що  на зустрічі, крім Зеленського, були також голова офісу президента Андрій Богдан та перший помічник глави держави Сергій Шефір.

Джерело зазначило, що  це була мотивувальна зустріч-знайомство, яке тривало близько години. 

"Президент нічого особливого не сказав, загальні речі. Був меседж, що ми не йдемо ні на які компроміси - ні з іншими людьми, ні з совістю. Ще були слова - "залишаємося людьми", бо нам всім потім дивитися людям в очі", - розповів співрозмовник УП.

"І на кінець Зеленський додав, що ми усі прийшли міняти країну. "Якщо у когось інша мета - можете складати мандат, щоб ми потім вас самі не виганяли", - процитувало джерело президента.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", жодних кадрових питань на зустрічі не порушували.

"Жодних кадрових питань не обговорювали. Ми розуміємо, на сьогодні цих рішень немає. Їх мають ухвалити протягом найближчих тижнів. Про це розмов взагалі не було", - цитує агенство кандидата у нардепи за списком "Слуги народу" Данила Гетманцева.

Крім того повідомляється, що інший кандидат у народні депутати - гендиректор "1+1 Media" Олександр Ткаченко також зазначив, що кадрові питання на зустрічі не порушувалися.

"Не обговорювали. Наступного тижня обговорюватимуть", - сказав він.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський у четвер у Києві провів зустріч з майбутніми народними депутатами від партії "Слуга народу".

Роман Кравець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийСлуга народу
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