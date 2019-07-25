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Зеленский предупредил «слуг народа», что их могут выгнать

Четверг, 25 июля 2019, 14:10

Встреча будущих народных депутатов от "Слуги народа" с президентом Владимиром Зеленским состоялась в Офисе главы государства и длилась около часа.

Об этом сообщают источник "Украинской правды", который присутствовал на встрече.

Собеседник УП рассказал, что на встрече, кроме Зеленского, были также глава офиса президента Андрей Богдан и первый помощник главы государства Сергей Шефир.

Источник отметил, что это была мотивационная встреча-знакомство, которое длилась около часа.

"Президент ничего особенного не сказал, общие вещи. Был месседж, что мы не идем ни на какие компромиссы - ни с другими людьми, ни с совестью. Еще были слова - "остаемся людьми", потому что нам всем потом смотреть людям в глаза", - рассказал собеседник УП.

"И наконец Зеленский добавил, что мы все пришли менять страну. "Если у кого-то другая цель - можете сложить мандат, чтобы мы потом вас же не выгоняли", - процитировал источник президента.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", никакие кадровые вопросы на встрече не поднимались.

"Никаких кадровых вопросов не обсуждали. Мы понимаем, сегодня этих решений нет. Их должны принять в течение ближайших недель. Об этом разговоров вообще не было", - цитирует агентство кандидата в нардепы по списку "Слуги народа" Даниила Гетманцева.

Кроме того сообщается, что другой кандидат в народные депутаты - гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко также отметил, что кадровые вопросы на встрече не затрагивались.

"Не обсуждали. На следующей неделе будут обсуждать", - сказал он.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский в четверг в Киеве провел встречу с будущими народными депутатами от партии "Слуга народа".

Роман Кравец, УП
Темы: ЗеленскийСлуга народа
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