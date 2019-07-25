Екіпаж затриманого в Україні танкера повертається в РФ
Екіпаж затриманого в Україні російського танкера "NEYMA", який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці, відпустили додому.
Про це повідомив представник компанії-судновласника "Альтомар Шиппінг", пише російське видання "РИА Новости".
Пізніше інформацію про звільнення екіпажу підтвердило "Українській правді" джерело в правоохоронних органах. За словами співрозмовника УП, у силовиків не було підстав утримувати російських громадян.
До того ж немає інформації про причетність саме цих людей до нападу на українські кораблі у листопаді 2018 року.
За інформацією РосЗМІ, на судні такого типу могли знаходитись від 11 до 16 моряків. Водночас, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос опублікував у Facebook знімок з 7 паспортами РФ.
"Интерфакс-Россия" пише, що екіпаж затриманого на Україні судна відправляється додому. Про це повідомив прес-аташе посольства РФ в Києві Денис Голенко.
"Вдалося підтвердити інформацію про те, що екіпаж за рішенням судновласника відправляється додому, саме судно поки залишається в Ізмаїлі", - сказав Голенко.
Речниця СБУ Олена Гітлянська написала у Twitter, що СБУ надала наразі всю інформацію, яку могли повідомити у відомстві.
"Служба сьогодні дала ту інформацію, яка не шкодить слідству - всі деталі, у тому числі й щодо членів екіпажу, розповімо згодом", - написала вона.
Російська омбудсменка Тетяна Москалькова вже зателефонувала українській колезі Людмилі Денісовій з проханням з'ясувати обставини затримання в порту Ізмаїла російського танкера і долю моряків.
Нагадаємо:
- 25 липня служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер "NEYMA", який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці.
- Українське відомство готує клопотання про арешт судна. На танкері проходять слідчі дії. Всіх членів судокоманди допитали.
- СБУ не повідомила скільки членів екіпажу перебувало на борту танкера та що з ними буде далі.
- Українське слідство вважає, що ФСБ РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкера "NEYMA".
- У результаті події 24 українські моряки потрапили в полон.