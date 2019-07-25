Україна затримала танкер, яким Росія блокувала кораблі біля Керчі

Джерело: повідомлення СБУ

Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер "NEYMA", який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

Пряма мова: "24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер "NIKA SPIRIT", який за номером ІМО – 8895528, згідно даних міжнародної інформаційної системи EQUASIS, ідентифіковано як вже відомий танкер "NEYMA", що був використаний для перекриття Керченської протоки".

Танкер "NEYMA" у Керченській протоці

"Наразі групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії - обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні.

Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт".

Деталі: СБУ під процесуальним керівництвом Військової прокуратури проводить досудове розслідування за фактом блокування танкером "NEYMA" Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці.

Слідство вважає, що всупереч норм міжнародного морського права військовослужбовці прикордонних військ Федеральної служби безпеки РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкеру "NEYMA".

З метою приховання причетності до блокування кораблів росіяни змінилу танкеру "NEYMA" назву на "NIKA SPIRIT".

Танкер з назвою "NIKA SPIRIT"

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