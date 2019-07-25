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Україна затримала танкер, яким Росія блокувала кораблі біля Керчі

Четвер, 25 липня 2019, 14:08
Україна затримала танкер, яким Росія блокувала кораблі біля Керчі

Джерело: повідомлення СБУ

Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер "NEYMA", який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

Пряма мова: "24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер "NIKA SPIRIT", який за номером ІМО – 8895528, згідно даних міжнародної інформаційної системи EQUASIS, ідентифіковано як вже відомий танкер "NEYMA", що був використаний для перекриття Керченської протоки".

 
Танкер "NEYMA" у Керченській протоці

"Наразі групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії - обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні.

Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт".

Деталі: СБУ під процесуальним керівництвом Військової прокуратури проводить досудове розслідування за фактом блокування танкером "NEYMA" Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці.

Слідство вважає, що всупереч норм міжнародного морського права військовослужбовці прикордонних військ Федеральної служби безпеки РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкеру "NEYMA".

З метою приховання причетності до блокування кораблів росіяни змінилу танкеру "NEYMA" назву на "NIKA SPIRIT".

 
Танкер з назвою "NIKA SPIRIT"

Знати більше: Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

Історія питання: 

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
  • 25 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ. 

Українська правда

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Теми: морякиРосіяКерч
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