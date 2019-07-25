Україна затримала танкер, яким Росія блокувала кораблі біля Керчі
Джерело: повідомлення СБУ
Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер "NEYMA", який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.
Пряма мова: "24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер "NIKA SPIRIT", який за номером ІМО – 8895528, згідно даних міжнародної інформаційної системи EQUASIS, ідентифіковано як вже відомий танкер "NEYMA", що був використаний для перекриття Керченської протоки".
"Наразі групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії - обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні.
Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт".
Деталі: СБУ під процесуальним керівництвом Військової прокуратури проводить досудове розслідування за фактом блокування танкером "NEYMA" Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці.
Слідство вважає, що всупереч норм міжнародного морського права військовослужбовці прикордонних військ Федеральної служби безпеки РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкеру "NEYMA".
З метою приховання причетності до блокування кораблів росіяни змінилу танкеру "NEYMA" назву на "NIKA SPIRIT".
Знати більше: Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів
Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти
Історія питання:
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
- Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
- 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
- 25 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ.