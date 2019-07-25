Экипаж задержанного в Украине танкера возвращается в РФ
Экипаж задержанного в Украине российского танкера "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, отпустили домой.
Об этом сообщил представитель компании-судовладельца "Альтомар Шиппинг", пишет российское издание "РИА Новости".
Позже информацию об освобождении экипажа подтвердил "Украинской правде" источник в правоохранительных органах. По словам собеседника УП, у силовиков не было оснований удерживать российских граждан.
К тому же нет информации о причастности именно этих людей к нападению на украинские корабли в ноябре 2018 года.
По информации РосСМИ, на судне такого типа могли находиться от 11 до 16 моряков. В то же время, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в Facebook снимок с 7 паспортами РФ.
"Интерфакс-Россия" пишет, экипаж задержанного на Украине судна отправляется домой. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Киеве Денис Голенко.
"Удалось подтвердить информацию о том, что экипаж по решению судовладельца отправляется домой, само судно пока остается в Измаиле", - сказал Голенко.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Twitter, что СБУ предоставила пока всю информацию, которую могли сообщить в ведомстве.
"Служба сегодня дала ту информацию, которая не вредит следствию - все детали, в том числе и в отношении членов экипажа, расскажем позже", - написала она.
Российская омбудсмен Татьяна Москалькова уже позвонила украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой выяснить обстоятельства задержания в порту Измаила российского танкера и судьбу моряков.
Напомним:
- 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.
- Украинское ведомство готовит ходатайство об аресте судна. На танкере проходят следственные действия. Всех членов судокоманды допросили.
- СБУ не сообщила сколько членов экипажа находилось на борту танкера и что с ними будет дальше.
- Украинское следствие считает, что ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировало движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера "NEYMA".
- В результате происшествия 24 украинских моряка попали в плен.
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