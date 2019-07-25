На автівку Порошенка видерся ветеран полку "Азов"

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Четвер, 25 липня 2019, 18:44

На автомобіль п’ятого президента Петра Порошенка біля будівлі Державного бюро розслідувань видерся ветеран полку "Азов" Микита Макєєв з позивним Одісей.

Таку інформацію "Українській правді" повідомили кілька незалежних одне від одного джерел.

Макєєв родом з Росії і мав паспорт РФ, однак 18 липня президент Володимир Зеленський дав ветерану "Азову" українське громадянство.

Столичні поліцейські зазначили, що наразі ніхто зі скаргами щодо події до правоохоронців не звертався. У результаті сутички під ДБР нікого не затримували.

УП зверталася до самого Макєєва, щоб отримати коментар. Він інформації про свою причетність до конфлікту не підтвердив і не спростував, однак обіцяв сконтактувати пізніше.  

За словами одного із джерел УП, на місці події були й інші націоналісти.

 

Торік Макєєв дав інтерв’ю "BBC Україна", де розповів, що приїхав в Україну у липні 2014 року.

"Приїхав через те, що в мене загострене відчуття справедливості. Одразу потрапив в "Азов" в окремий взвод... Брав участь у бойових діях взимку (2014-2015 рр.)", - говорив він.

 
фото bellingcat

Він розповідав, що після того як він отримав контузію, то почав допомагати у роті та на базі "Азову" в Києві.

Макєєв наголошував на тому, що іноземцям, які воюють на Донбасі, необхідне українське громадянство.

Нагадаємо: 

  • 25 липня після виходу Петра Порошенка з допиту у Державному бюро розслідувань стався інцидент і бійка.
  • На капот автомобіля Порошенка вистрибнув чоловік. Підбігли охоронці Порошенка. Чоловіка стягли з машини. Зав’язалася бійка. Невідомий також застосував газовий балончик.
  • "Інтерфакс-Україна" передає, що до машини Порошенка намагалися підбігти четверо чоловіків, охоронець екс-президента відбив нападника парасолькою, а нападник у відповідь розпилив сльозогінний газ.
  • Після цього в інцидент втрутилася поліція, і зловмисники втекли.

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Теми: Порошенко ДБР напад


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