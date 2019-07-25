На автівку Порошенка видерся ветеран полку "Азов"

На автомобіль п’ятого президента Петра Порошенка біля будівлі Державного бюро розслідувань видерся ветеран полку "Азов" Микита Макєєв з позивним Одісей.

Таку інформацію "Українській правді" повідомили кілька незалежних одне від одного джерел.

Макєєв родом з Росії і мав паспорт РФ, однак 18 липня президент Володимир Зеленський дав ветерану "Азову" українське громадянство.

Столичні поліцейські зазначили, що наразі ніхто зі скаргами щодо події до правоохоронців не звертався. У результаті сутички під ДБР нікого не затримували.

УП зверталася до самого Макєєва, щоб отримати коментар. Він інформації про свою причетність до конфлікту не підтвердив і не спростував, однак обіцяв сконтактувати пізніше.

За словами одного із джерел УП, на місці події були й інші націоналісти.

Торік Макєєв дав інтерв’ю "BBC Україна", де розповів, що приїхав в Україну у липні 2014 року.

"Приїхав через те, що в мене загострене відчуття справедливості. Одразу потрапив в "Азов" в окремий взвод... Брав участь у бойових діях взимку (2014-2015 рр.)", - говорив він.

фото bellingcat

За його словами, після отриманої контузії він почав допомагати на базі "Азову" в Києві. Макєєв наголошував на тому, що іноземним добровольцям, які воюють на Донбасі, необхідне українське громадянство.

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