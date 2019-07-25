На авто Порошенко вскарабкался ветеран полка "Азов"

На автомобиль пятого президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований вскарабкался ветеран полка "Азов" Никита Макеев.

Такую информацию "Украинской правде" сообщили несколько независимых друг от друга источников.

Макеев родом из России и у него был паспорт РФ, однако 18 июля президент Владимир Зеленский дал ветерану "Азова" украинское гражданство.

Столичные полицейские отметили, что пока никто с жалобами относительно события в полицию не обращался. В результате столкновения под ГБР никого не задерживали.

УП обращалась к самому Макеева, чтобы получить комментарий. Он информации о своей причастности к конфликту не подтвердил и не опроверг, однако обещал связаться позже.

По словам одного из источников УП, на месте происшествия были и другие националисты.

В прошлом году Макеев дал интервью "BBC Украина", где рассказал, что приехал в Украину в июле 2014 года.

"Приехал из-за того, что у меня обостренное чувство справедливости. Сразу попал в "Азов" в отдельный взвод... Участвовал в боевых действиях зимой (2014-2015 гг.)", - говорил он.

фото: bellingcat

По его словам, после полученной контузии он начал помогать на базе "Азова" в Киеве. Макеев отмечал, что иностранным добровольцам, которые воюют на Донбассе, необходимо украинское гражданство.

Напомним: