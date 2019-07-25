Біля ДБР на машину Порошенка вистрибнув чоловік, зав'язалася бійка

Джерело: 5 канал, "Інтерфакс-Україна"

Після виходу п’ятого президента Петра Порошенка з допиту біля будівлі Державного бюро розслідувань стався інцидент і бійка.

Деталі: Як свідчить відео, продемонстроване в ефірі 5 каналу, на капот автомобіля Порошенка вистрибнув чоловік. Підбігли охоронці Порошенка. Чоловіка стягли з машини. Зав’язалася бійка. Невідомий також застосував газовий балончик. Втрутилася "поліція діалогу".

Також противники екс-президента скандували "Порох – геть!"

У мережу вже почали викладати відео інциденту.

Кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" передає, що до машини Порошенка намагалися підбігти четверо чоловіків, охоронець екс-президента відбив нападника парасолькою, а нападник у відповідь розпилив сльозогінний газ.

Після цього в інцидент втрутилася поліція, і зловмисники втекли.

Співробітники поліції, які перебувають біля ДБР, повідомили, що нападники поки не затримані.

Відзначається, що Порошенко встиг спокійно сісти в автомобіль і не постраждав у результаті інциденту.

24 канал повідомляє, що у ході сутичок постраждав їхній оператор.

Що було раніше: У четвер близько 15 години голова ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня. Проте згодом п'ятий президент приїхав у Державне бюро розслідувань.

Історія питання:

Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня, 09:30. Відповідну повісткубуло оприлюднено 11 липня.

Адвокат ПорошенкаІгор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.

Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

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