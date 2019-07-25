Трамп привітав Зеленського з "упевненою" перемогою його партії

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Четвер, 25 липня 2019, 20:33

Джерело: сайт президента

Президент США Дональд Трамп зателефонував президенту Володимиру Зеленському і привітав його з упевненою перемогою партії "Слуга народу" на парламентських виборах 21 липня.

Деталі: Трамп висловив переконання, що нова українська влада швидко покращить імідж України і доведе до кінця розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США. 

"Він також підтвердив готовність американської сторони всебічно сприяти реалізації масштабної програми реформ в Україні", – ідеться у повідомленні.

Зеленський, зі свого боку, подякував Трампу за "збереження і посилення санкційного тиску на Росію". 

Президенти домовилися детальніше поспілкуватися під час візиту Зеленського до США.

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Українська правда

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Теми: Трамп Зеленський


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