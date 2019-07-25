Трамп поздравил Зеленского с "уверенной" победой его партии

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Четверг, 25 июля 2019, 20:33

Источник: сайт президента

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Владимиру Зеленскому и поздравил его с уверенной победой партии "Слуга народа" на парламентских выборах 21 июля.

Детали: Трамп убежден, что новая украинская власть быстро улучшит имидж Украины и доведет до конца расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.

"Он также подтвердил готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в Украине", - говорится в сообщении.

Зеленский, со своей стороны, поблагодарил Трампа за "сохранение и усиление санкционного давления на Россию".

Президенты договорились подробнее пообщаться в ходе визита Зеленского в США.

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Темы: Трамп Зеленский


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