Трамп поздравил Зеленского с "уверенной" победой его партии

Источник: сайт президента

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Владимиру Зеленскому и поздравил его с уверенной победой партии "Слуга народа" на парламентских выборах 21 июля.

Детали: Трамп убежден, что новая украинская власть быстро улучшит имидж Украины и доведет до конца расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.

"Он также подтвердил готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в Украине", - говорится в сообщении.

Зеленский, со своей стороны, поблагодарил Трампа за "сохранение и усиление санкционного давления на Россию".

Президенты договорились подробнее пообщаться в ходе визита Зеленского в США.

Узнать больше:

Комитет Сената США на следующей неделе проголосует по санкциям против "Северного потока-2"

Шокин и Луценко помогли Трампу "утопить" конкурента на выборах-2020 – СМИ