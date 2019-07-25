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Наступні 3-5 років вирішальні для вступу України в ЄС – Клімкін

Четвер, 25 липня 2019, 20:48

Глава МЗС України Павло Клімкін, який перебуває у "політичній відпустці", вважає, що найближчі 3-5 років можуть стати вирішальними для шансів України у майбутньому вступити в Європейський союз.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це Клімкін сказав під час публічного обговорення в Veteran Hub у Києві в четвер.

"У нас є багато політиків, які вважають, що тут майже усе вирішено. Я вважаю, що ми не маємо брехати ані собі, ані тим, для кого це питання є реально дуже принциповим. Я вважаю, що у нас є шанс інтегруватися до Європейського союзу", - наголосив Клімкін.

При цьому глава МЗС висловив думку, що "інтеграція до ЄС в найкращому випадку триватиме для нас умовно років 14-15, може, більше".

"Якщо процес інтеграції Балкан закінчиться добре за декілька років, одночасно може бути прийняте рішення про нашу європейську перспективу, на це є реальний шанс, і потім почнуться переговори про вступ", - заявив Клімкін.

"Якщо ми всі попрацюємо, реально ми всі, я тут абсолютно не жартую... у нас такий шанс є, але є шанс, що ми ніколи не встигнемо до останнього вагону, оскільки ЄС теж стає усе складнішим, євроскептичним до розширення. Тому від того, як ми будемо рухатися наступні 3-5 років, може залежати, чи ми взагалі туди потрапимо, чи ні", - наголосив Клімкін.

Нагадаємо:

  • Клімкін заявляв, що Україна може вступити до Євросоюзу в 2035 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: КлімкінЄС
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