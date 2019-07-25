Следующие 3-5 лет решающие для вступления Украины в ЕС — Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин, который находится в "политическом отпуске", считает, что ближайшие 3-5 лет могут стать решающими для шансов Украины в будущем вступить в Европейский союз.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом Климкин сказал во время публичного обсуждения в Veteran Hub в Киеве в четверг.

"У нас есть много политиков, которые считают, что здесь почти все решено. Я считаю, что мы не должны врать ни себе, ни тем, для кого этот вопрос реально является очень важным. Я считаю, что у нас есть шанс интегрироваться в Европейский союз", - подчеркнул Климкин.

При этом глава МИД выразил мнение, что "интеграция в ЕС в лучшем случае продлится для нас условно лет 14-15, может, больше".

"Если процесс интеграции Балкан закончится хорошо за несколько лет, одновременно может быть принято решение о нашей европейской перспективе, на это есть реальный шанс, и затем начнутся переговоры о вступлении", - заявил Климкин.

"Если мы все поработаем, реально мы все, я здесь совершенно не шучу... у нас такой шанс есть, но есть шанс, что мы никогда не успеем к последнему вагону, поскольку ЕС тоже становится все сложнее, все более евроскептическим к расширению. Поэтому от того, как мы будем двигаться следующие 3-5 лет, может зависеть, попадем мы туда вообще или нет", - подчеркнул Климкин.

Напомним: