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Брат Медведчука позивається до ЦВК і особисто голови виборчкому

П'ятниця, 26 липня 2019, 00:37

Джерело: інтерв’ю "Громадського" із Сергієм Медведчуком

Брат лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука Сергій позивається до Центральної виборчої комісії та голови виборчкому на окрузі №105 Луганської області, де поступився місцем у Раді кандидатці від "Опозиційного блоку".

Пряма мова: Ви чули про порушення, розбіжність у підрахунку бюлетенів, подвійне чи потрійне голосування на різних дільницях.

Голова ОВК займається фальсифікацією виборів. Він надав неправдиві відомості, це стаття Кримінального кодексу. Я сьогодні подав позов до Київського апеляційного адміністративного суду на ЦВК і особисто на (голову ОВК – ред.) Чернічкіна. Тимчасово відсторонили його до з'ясування ситуації.

"Опозиційна платформа – За життя" взяла понад 62%, а я навіть половини не набрав. А моє прізвище, між іншим, Медведчук. Мене знає майже кожен мешканець цього міста. Припустимо, спершу особисто ніхто не знав, але всі знають мого брата, передають привіт: нехай брат тримається, ми хочемо миру, ми його підтримуємо. В такому разі, виходить, що хтось ззовні приїхав і проголосував проти? Ну як ще можна це пояснити?

Деталі: За даними ЦВК, брат Медведчука – президент ТОВ "Керамбуд", а переможиця виборчого округу очолює напрям зі сталого розвитку ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО".

Історія питання:

  • Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на 105 виборчому окрузі.
  • Брат Медведчука програв представниці "Опоблоку" Вікторії Гриб 7,88% або 369 голосів.

Теми: Медведчуквиборисуд
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