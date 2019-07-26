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Брат Медведчука судится с ЦИК и лично председателем избиркома

Пятница, 26 июля 2019, 00:37

Источник: интервью "Громадського" с Сергеем Медведчуком

Брат лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Сергей судится с Центральной избирательной комиссией и председателем избиркома в округе №105 Луганской области, где уступил место в Раде кандидату от "Оппозиционного блока".

Прямая речь: Вы слышали о нарушениях, расхождениях в подсчете бюллетеней, двойном или тройном голосовании на разных участках.

Председатель ОИК занимается фальсификацией выборов. Он предоставил ложные сведения, это статья Уголовного кодекса. Я сегодня подал иск в Киевский апелляционный административный суд на ЦИК и лично на (председателя ОИК - ред.) Черничкина. Временно отстранили его до выяснения ситуации.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" взяла более 62%, а я даже половины не набрал. А моя фамилия, между прочим, Медведчук. Меня знает почти каждый житель этого города. Допустим, сначала лично никто не знал, но все знают моего брата, передают привет: пусть брат держится, мы хотим мира, мы его поддерживаем. В таком случае, получается, что кто-то извне приехал и проголосовал против? Ну как еще можно это объяснить?

Детали: По данным ЦИК, брат Медведчука является президентом ООО "Керамбуд", а победительница избирательного округа возглавляет направление по устойчивому развитию ООО "ДТЭК Энерго".

История вопроса:

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на 105 избирательном округе. Брат Медведчука проиграл Виктории Гриб из "Опоблока" 7,88% или 369 голосов.

Темы: Медведчуквиборысуд
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