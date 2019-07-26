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Туреччина може уникнути санкцій США, якщо не задіє російську систему С-400

П'ятниця, 26 липня 2019, 03:14

Сенатор Ліндсі Грем на прохання президента США Дональда Трампа закликав міністра закордонних справ Туреччини Мевлута Чавушоглу не активувати російську систему ПРО С-400.

Про це повідомляє Defense One.

"Я прихильник позиції, що якщо вони не активують С-400, санкції не повинні застосовуватися. Я сподіваюся переконати Туреччину не активувати систему, тому що це дуже руйнівно для відносин", - сказав Грем.

"Моя пропозиція для Туреччини була: давайте зупинимося з С-400, давайте почнемо переговори про угоду про вільну торгівлю".

Нагадаємо:

  • У грудні 2017 року президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив про підписання контракту з Росією на поставку ЗРК С-400.
  • Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не очікує, що Сполучені Штати введуть санкції проти його країни через закупівлю російської системи протиракетної оборони.
  • Згідно з домовленостями з НАТО, члени Альянсу повинні купувати тільки ту зброю та інші засоби, які сумісні з іншими партнерами по НАТО.
  • Сполучені Штати 17 травня припинили преференційний режим торгівлі з Туреччиною, вивівши її з програми, яка дозволяє країнам, що розвиваються, експортувати тисячі товарів в США без сплати мита.
  • 12 липня Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для ЗРК С-400
  • Рішення Туреччини про покупку російських систем С-400 унеможливлює її подальшу участь в F-35. США виключили Туреччину з програми.
  • Команда президента США Дональда Трампа визначилася з пакетом санкцій для покарання Туреччини за отримання компонентів російської системи ПРО і планує оголосити про це в найближчі дні.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаСШАсанкціїПРОРосія
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