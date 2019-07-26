Туреччина може уникнути санкцій США, якщо не задіє російську систему С-400

Сенатор Ліндсі Грем на прохання президента США Дональда Трампа закликав міністра закордонних справ Туреччини Мевлута Чавушоглу не активувати російську систему ПРО С-400.

Про це повідомляє Defense One.

"Я прихильник позиції, що якщо вони не активують С-400, санкції не повинні застосовуватися. Я сподіваюся переконати Туреччину не активувати систему, тому що це дуже руйнівно для відносин", - сказав Грем.

"Моя пропозиція для Туреччини була: давайте зупинимося з С-400, давайте почнемо переговори про угоду про вільну торгівлю".

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