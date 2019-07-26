Туреччина може уникнути санкцій США, якщо не задіє російську систему С-400

4217 переглядів
П'ятниця, 26 липня 2019, 03:14

Сенатор Ліндсі Грем на прохання президента США Дональда Трампа закликав міністра закордонних справ Туреччини Мевлута Чавушоглу не активувати російську систему ПРО С-400.

Про це повідомляє Defense One.

"Я прихильник позиції, що якщо вони не активують С-400, санкції не повинні застосовуватися. Я сподіваюся переконати Туреччину не активувати систему, тому що це дуже руйнівно для відносин", - сказав Грем.

"Моя пропозиція для Туреччини була: давайте зупинимося з С-400, давайте почнемо переговори про угоду про вільну торгівлю".

Нагадаємо:

  • У грудні 2017 року президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив про підписання контракту з Росією на поставку ЗРК С-400.
  • Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не очікує, що Сполучені Штати введуть санкції проти його країни через закупівлю російської системи протиракетної оборони.
  • Згідно з домовленостями з НАТО, члени Альянсу повинні купувати тільки ту зброю та інші засоби, які сумісні з іншими партнерами по НАТО.
  • Сполучені Штати 17 травня припинили преференційний режим торгівлі з Туреччиною, вивівши її з програми, яка дозволяє країнам, що розвиваються, експортувати тисячі товарів в США без сплати мита.
  • 12 липня Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для ЗРК С-400
  • Рішення Туреччини про покупку російських систем С-400 унеможливлює її подальшу участь в F-35. США виключили Туреччину з програми.
  • Команда президента США Дональда Трампа визначилася з пакетом санкцій для покарання Туреччини за отримання компонентів російської системи ПРО і планує оголосити про це в найближчі дні.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Туреччина США санкції ПРО Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Путін розширив виключення для громадян Туреччини щодо безвізу 25 липня 2019, 15:05
В Анкарі поранили білоруського дипломата, нападник застрелився 25 липня 2019, 08:44
Трамп зустрінеться з сенаторами щодо можливих санкцій проти Туреччини - ЗМІ 22 липня 2019, 11:20
Усі новини
Головні новини
Волкер припустив можливість візиту Трампа в Україну
Помер спортсмен та екс-капітан олімпійської збірної з легкої атлетики Вірастюк
ООС: бойовики стріляли з автоматичного гранатомету, поранено військовослужбовця
Суд відправив екс-начальника поліції Одещини під домашній арешт
Усі новини
Фото

Світ у краплях дощу

здоров'я

Медреформа 2020: чого чекати лікарям, лікарням і пацієнтам

екологія

Пальмова олія: зруйнуємо планету смачно