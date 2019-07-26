Турция может избежать санкций США, если не задействует российскую систему С-400
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Пятница, 26 июля 2019, 03:14
Сенатор Линдси Грэм по просьбе президента США Дональда Трампа призвал министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу не активировать российскую систему ПРО С-400.
Об этом сообщает Defense One.
"Я сторонник позиции, что если они не активируют С-400, санкции не должны применяться. Я надеюсь убедить Турцию не активировать систему, потому что это очень разрушительно для отношений ", - сказал Грэм.
"Мое предложение для Турции было: давайте остановимся с С-400, давайте начнем переговоры о соглашении о свободной торговле".
Напомним:
- В декабре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРК С-400.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает, что Соединенные Штаты введут санкции против его страны из-за закупки российской системы противоракетной обороны.
- Согласно договоренностям по НАТО, члены альянса должны покупать только то оружие и другие средства, которые совместимы с другими партнерами по НАТО.
- Соединенные Штаты 17 мая прекратили преференциальный режим торговли с Турцией, выведя ее из программы, которая позволяет развивающимся странам, экспортировать тысячи товаров в США без уплаты пошлины.
- 12 июля Россия передала Турции первую партию комплектующих для ЗРК С-400
- Решение Турции о покупке российских систем С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в F-35. США исключили Турцию из программы.
- Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций для наказания Турции за получение компонентов российской системы ПРО и планирует объявить об этом в ближайшие дни.
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