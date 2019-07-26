Турция может избежать санкций США, если не задействует российскую систему С-400

Сенатор Линдси Грэм по просьбе президента США Дональда Трампа призвал министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу не активировать российскую систему ПРО С-400.

Об этом сообщает Defense One.

"Я сторонник позиции, что если они не активируют С-400, санкции не должны применяться. Я надеюсь убедить Турцию не активировать систему, потому что это очень разрушительно для отношений ", - сказал Грэм.

"Мое предложение для Турции было: давайте остановимся с С-400, давайте начнем переговоры о соглашении о свободной торговле".

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