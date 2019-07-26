Турция может избежать санкций США, если не задействует российскую систему С-400

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Пятница, 26 июля 2019, 03:14

Сенатор Линдси Грэм по просьбе президента США Дональда Трампа  призвал министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу не активировать российскую систему ПРО С-400.

Об этом сообщает Defense One.

"Я сторонник позиции, что если они не активируют С-400, санкции не должны применяться. Я надеюсь убедить Турцию не активировать систему, потому что это очень разрушительно для отношений ", - сказал Грэм.

"Мое предложение для Турции было: давайте остановимся с С-400, давайте начнем переговоры о соглашении о свободной торговле".

Напомним:

  • В декабре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРК С-400.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает, что Соединенные Штаты введут санкции против его страны из-за закупки российской системы противоракетной обороны.
  • Согласно договоренностям по НАТО, члены альянса должны покупать только то оружие и другие средства, которые совместимы с другими партнерами по НАТО.
  • Соединенные Штаты 17 мая прекратили преференциальный режим торговли с Турцией, выведя ее из программы, которая позволяет развивающимся странам, экспортировать тысячи товаров в США без уплаты пошлины.
  • 12 июля Россия передала Турции первую партию комплектующих для ЗРК С-400
  • Решение Турции о покупке российских систем  С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в F-35. США исключили Турцию из программы.
  • Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций для наказания Турции за получение компонентов российской системы ПРО и планирует объявить об этом в ближайшие дни.

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Темы: Турция США санкции ПРО Росcия


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