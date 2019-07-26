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Разумков розказав, якою "Слуга народу" бачить реформу медицини

П'ятниця, 26 липня 2019, 04:29
Разумков розказав, якою Слуга народу бачить реформу медицини

У партії "Слуга народу" вважають, що медицина в Україні має бути страховою, але не зараз.

Про це заявив лідер партії Дмитро Разумков в ефірі шоу "Право на владу".

"Абсолютно правильним підходом буде перехід на страхову медицину, але це можна зробити лише тим, хто сьогодні працює, і кому, в принципі, і підприємства, і вони самі зможуть оплачувати, знову ж таки виходячи з рівня доходів, нормальну страховку", - розказав він.

Водночас, за його словами, у зоні ризику залишаються діти, пенсіонери і громадяни, які не можуть вижити без допомоги держави. А таких, як зауважив Разумков, більшість. Отже, це питання над яким треба буде працювати, і яке найближчим часом не може бути вирішене.

Нагадуємо:

  • Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що готова співпрацювати із будь-якою конструктивною політичною силою після парламентських виборів в Україні.
  • Щодо критики реформи медицини з боку новообраного президента Володимира Зеленського та його радника з питань охорони здоров’я Євгена Комаровського, то вона відповіла, що після виборів команда Зеленського заявляла про підтримку реформ.

    "Вони би хотіли подивитися, як вони відбуваються, можливо, дати якісь поради. Ми готові презентувати зміни, але наполягаємо на тому, що вони вже розпочаті і незворотні. Що другий етап реформи розпочинається цього літа, а третій, останній, щодо зміни фінансування, - від 2020 року", - сказала Супрун. 

Теми: медицинаСлуга народуСупрунреформи
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