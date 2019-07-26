Разумков розказав, якою "Слуга народу" бачить реформу медицини

У партії "Слуга народу" вважають, що медицина в Україні має бути страховою, але не зараз.

Про це заявив лідер партії Дмитро Разумков в ефірі шоу "Право на владу".

"Абсолютно правильним підходом буде перехід на страхову медицину, але це можна зробити лише тим, хто сьогодні працює, і кому, в принципі, і підприємства, і вони самі зможуть оплачувати, знову ж таки виходячи з рівня доходів, нормальну страховку", - розказав він.

Водночас, за його словами, у зоні ризику залишаються діти, пенсіонери і громадяни, які не можуть вижити без допомоги держави. А таких, як зауважив Разумков, більшість. Отже, це питання над яким треба буде працювати, і яке найближчим часом не може бути вирішене.

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