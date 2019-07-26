Разумков рассказал, какой "Слуга народа" видит реформу медицины

В партии "Слуга народа" считают, что медицина в Украине должна быть страховой, но не сейчас.

Об этом заявил лидер партии Дмитрий Разумков в эфире шоу "Право на власть".

"Абсолютно правильным подходом будет переход на страховую медицину, но это можно сделать только тем, кто сегодня работает, и кому, в принципе, и предприятия, и они сами смогут оплачивать, опять же исходя из уровня доходов, нормальную страховку", - рассказал он.

Однако, по его словам, в зоне риска остаются дети, пенсионеры и граждане, которые не могут выжить без помощи государства. А таких, как заметил Разумков, большинство. Итак, этот вопрос над которым предстоит работать, и который в ближайшее время не может быть решен.

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