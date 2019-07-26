Разумков рассказал, какой "Слуга народа" видит реформу медицины

63218 просмотров
Пятница, 26 июля 2019, 04:29

В партии "Слуга народа" считают, что медицина в Украине должна быть страховой, но не сейчас.

Об этом заявил лидер партии Дмитрий Разумков в эфире шоу "Право на власть".

"Абсолютно правильным подходом будет переход на страховую медицину, но это можно сделать только тем, кто сегодня работает, и кому, в принципе, и предприятия, и они сами смогут оплачивать, опять же исходя из уровня доходов, нормальную страховку", - рассказал он.

Однако, по его словам, в зоне риска остаются дети, пенсионеры и граждане, которые не могут выжить без помощи государства. А таких, как заметил Разумков, большинство. Итак, этот вопрос над которым предстоит работать, и который в ближайшее время не может быть решен.

Напоминаем:

  • Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что готова сотрудничать с любой конструктивной политической силой после парламентских выборов в Украине.
  • Относительно критики реформы медицины со стороны новоизбранного президента Владимира Зеленского и его советника по вопросам здравоохранения Евгения Комаровского, то она ответила, что после выборов команда Зеленского заявляла о поддержке реформ.

    "Они бы хотели посмотреть, как они проходят, возможно, дать какие-то советы. Мы готовы представить изменения, но настаиваем на том, что они уже начаты и необратимые. Что второй этап реформы начинается летом, а третий, последний, по изменению финансирования, - от 2020 года", - сказала Супрун.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: медицина Слуга народа Супрун реформы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Медицинские институты более 5 лет держали на складах оборудование на сотни миллионов гривен 25 июля 2019, 16:30
Украинские больницы начнут строить по европейским стандартам 15 июля 2019, 17:06
Суд запретил фармкомпании "Здоровье" использовать обозначение "Корвалол-Здоровье" 3 июля 2019, 17:52
Все новости
Главные новости
Волкер допустил возможность визита Трампа в Украину
Умер спортсмен и экс-капитан олимпийской сборной по легкой атлетике Вирастюк
ООС: боевики стреляли из автоматического гранатомета, ранен военнослужащий
Суд отправил экс-начальника полиции Одесщины под домашний арест
Все новости
Культура

Творческая мастерская "Аграфка": история успеха

безопасность

Отравление бытовой химией у ребенка: что делать и как предотвратить

социум

Как женщине отказать боссу в просьбе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів