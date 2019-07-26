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Разумков рассказал, какой "Слуга народа" видит реформу медицины

Пятница, 26 июля 2019, 04:29
Разумков рассказал, какой Слуга народа видит реформу медицины

В партии "Слуга народа" считают, что медицина в Украине должна быть страховой, но не сейчас.

Об этом заявил лидер партии Дмитрий Разумков в эфире шоу "Право на власть".

"Абсолютно правильным подходом будет переход на страховую медицину, но это можно сделать только тем, кто сегодня работает, и кому, в принципе, и предприятия, и они сами смогут оплачивать, опять же исходя из уровня доходов, нормальную страховку", - рассказал он.

Однако, по его словам, в зоне риска остаются дети, пенсионеры и граждане, которые не могут выжить без помощи государства. А таких, как заметил Разумков, большинство. Итак, этот вопрос над которым предстоит работать, и который в ближайшее время не может быть решен.

Напоминаем:

  • Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что готова сотрудничать с любой конструктивной политической силой после парламентских выборов в Украине.
  • Относительно критики реформы медицины со стороны новоизбранного президента Владимира Зеленского и его советника по вопросам здравоохранения Евгения Комаровского, то она ответила, что после выборов команда Зеленского заявляла о поддержке реформ.

    "Они бы хотели посмотреть, как они проходят, возможно, дать какие-то советы. Мы готовы представить изменения, но настаиваем на том, что они уже начаты и необратимые. Что второй этап реформы начинается летом, а третий, последний, по изменению финансирования, - от 2020 года", - сказала Супрун.

"Украинская правда" в Threads

Темы: медицинаСлуга народаСупрунреформы
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