ООС: Бойовики знову порушили тишу, є поранений

1854 перегляди
П'ятниця, 26 липня 2019, 07:34

Минулої доби окупанти відкривали вогонь по позиціях сил ООС на Донбасі з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"25 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Причепилівки з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби, 26 липня, обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

У штабі наголосили, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС бойові дії


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ООС: один військовий поранений 25 липня 2019, 07:31
З початку доби бойовики не порушували перемир’я 24 липня 2019, 14:14
ООС: Бойовики порушили режим тиші, троє окупантів підірвались на вибухівці 24 липня 2019, 07:27
Усі новини
Головні новини
Волкер припустив можливість візиту Трампа в Україну
Помер спортсмен та екс-капітан олімпійської збірної з легкої атлетики Вірастюк
ООС: бойовики стріляли з автоматичного гранатомету, поранено військовослужбовця
Суд відправив екс-начальника поліції Одещини під домашній арешт
Усі новини
Фото

Світ у краплях дощу

здоров'я

Медреформа 2020: чого чекати лікарям, лікарням і пацієнтам

екологія

Пальмова олія: зруйнуємо планету смачно