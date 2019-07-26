ООС: Бойовики знову порушили тишу, є поранений

Минулої доби окупанти відкривали вогонь по позиціях сил ООС на Донбасі з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"25 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Причепилівки з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби, 26 липня, обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

У штабі наголосили, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.