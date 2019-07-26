ООС Боевики вновь нарушили тишину, есть раненый

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Пятница, 26 июля 2019, 07:34

За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь по позициям сил ООС на Донбассе из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"25 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток, 26 июля, обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

В штабе отметили, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

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Темы: ООС боевые действия


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