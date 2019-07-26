Проблемою антикорупційної прокуратури є особисто Холодницький – посол ЄС

Посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі вважає, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура не працює належним чином через її керівника Назара Холодницького.

Про це Мінгареллі сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Що стосується САП – тут цілком зрозуміло, що проблеми пов’язані особисто з паном Холодницьким. Не моя робота вирішувати, чи треба його міняти, чи ні, але очевидно, що керівник САП має бути здатним до доброї співпраці з НАБУ, чого зараз немає" - сказав посол.

"Ми сподіваємося, що складнощі, з якими Спеціалізована антикорупційна прокуратура стикається вже понад рік, так чи інакше зникнуть і почнеться нормальна співпраця між САП і НАБУ. А вона є необхідною", - наголосив він.

Посол також сказав, що в ЄС розраховують на те що Вищий антикорупційний суд розпочне роботу з 5 вересня.

"Ми також сподіваємося, що Верховний суд почне приносити результати. В тому сенсі, що він почне працювати як годиться і як варто було очікувати від реформованого Верховного суду", - сказав Мінгареллі.