Проблемою антикорупційної прокуратури є особисто Холодницький – посол ЄС

17595 переглядів
П'ятниця, 26 липня 2019, 10:13

Посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі вважає, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура не працює належним чином через її керівника Назара Холодницького.

Про це Мінгареллі сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Що стосується САП – тут цілком зрозуміло, що проблеми пов’язані особисто з паном Холодницьким. Не моя робота вирішувати, чи треба його міняти, чи ні, але очевидно, що керівник САП має бути здатним до доброї співпраці з НАБУ, чого зараз немає" - сказав посол.

"Ми сподіваємося, що складнощі, з якими Спеціалізована антикорупційна прокуратура стикається вже понад рік, так чи інакше зникнуть і почнеться нормальна співпраця між САП і НАБУ. А вона є необхідною", - наголосив він.

Посол також сказав, що в ЄС розраховують на те що Вищий антикорупційний суд розпочне роботу з 5 вересня.

"Ми також сподіваємося, що Верховний суд почне приносити результати. В тому сенсі, що він почне працювати як годиться і як варто було очікувати від реформованого Верховного суду", - сказав Мінгареллі.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Антикорупційна прокуратура Холодницький ЄС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
САП незаконно передала поліції справу Одеського аеропорту – ЦПК 23 липня 2019, 11:31
НАБУ і САП звернулися до Верховної Ради із заявою через проект Зеленського 17 липня 2019, 12:35
САП погодила підозри міністру й кільком головам ОДА 9 липня 2019, 08:49
Усі новини
Головні новини
Зеленський запропонував одеситам 5 кандидатур очільника ОДА
В аеропорту затримали матір Онищенка – джерело
"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"
Усі депутати від "Слуги народу" махнуть на тиждень в Трускавець
Усі новини
Культура

Творча майстерня "Аґрафка": історія успіху

соціум

Як жінці відмовити босу у проханні

Кіно

7 серіалів, які варто подивитися після "Гри престолів"