Майбутній нардеп фігурував у "розмовах Глазьєва" про захоплення Криму Росією

Джерело: Слідство.Інфо

Майбутній народний депутат, самовисуванець Сергій Коровченко фігурував у "плівках Глазьєва" – телефонних розмовах стосовно захоплення Криму Росією, що їх записали українські спецслужби у лютому 2014 року.

Деталі: На "плівках" радник президента РФ Сергій Глазьєв розповідає депутату Держдуми Костянтину Затуліну, що Коровченка як міністра юстиції Криму і людину Віктора Медведчука слід зберегти на посаді.

"Я там з Медведчуком зараз зв'язався, вони дадуть свої пропозиції. У них там вже зараз міністр юстиції Криму (Коровченко – ред.), чинний на сьогоднішній день. Це їхній хлопець, вони його добре характеризують. Він сказав, що підтягне команду юридичну. Нам треба цього Коровченка зберегти, щоб він міністром юстиції Криму і залишився", – каже Глазьєв.

З 2006 по 2010 рік Коровченко був помічником на той час народного депутата Андрія Портнова. Коли Віктор Янукович став президентом, Портнов опинився в Адміністрації, а Коровченко спочатку керував управлінням з представництва в судових органах Ради міністрів АР Крим, а потім, у 2013-2014 роках, очолював Головне управління юстиції.

За фактом розмови з "плівок Глазьєва" велося розслідування, і, хоч на посаді Коровченко не лишився, офіційних обвинувачень йому не висунули.

За даними журналістів, на виборах у Раду його підтримувала "Батьківщина". На зустрічах з виборцями Коровченка неодноразово супроводжував чинний нардеп Валерій Дубіль, а в київському осередку партії головує зять фігуранта "плівок" Віталій Нестор.

Що передувало: На 210 окрузі у Прилуках на Чернігівщині самовисуванець Коровченко випередив свого конкурента всього на 0.19% або 153 голоси. За даними на сайті ЦВК, він є головою ГО "Громадський рух Сергія Коровченка "ОНОВЛЕННЯ", безпартійний.

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