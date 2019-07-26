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Будущий нардеп фигурировал в "разговорах Глазьева" о захвате Крыма Россией

Пятница, 26 июля 2019, 15:20

Источник: Слідство.Інфо

Будущий народный депутат, самовыдвиженец Сергей Коровченко фигурировал в "пленках Глазьева" – телефонных разговорах вокруг захвата Крыма Россией, которые были записаны украинскими спецслужбами в феврале 2014 года.

Детали: На "пленках" советник президента РФ Сергей Глазьев рассказывает депутату Госдумы Константину Затулину, что Коровченко в качестве министра юстиции Крыма и человека Виктора Медведчука следует сохранить в должности.

"Я там с Медведчуком сейчас связался, они дадут свои предложения. У них там уже сейчас министр юстиции Крыма (Коровченко – ред.), который действующий на сегодняшний день. Это их парень, они его хорошо характеризуют. Он сказал, что подтянет команду юридическую. Нам надо этого Коровченко сохранить. Он уже министр юстиции Крыма, чтоб он там и остался", – говорит Глазьєв.

С 2006 по 2010 год Коровченко был помощником на то время народного депутата Андрея Портнова. Когда Виктор Янукович стал президентом, Портнов оказался в Администрации, а Коровченко сначала руководил управлением по представительству в судебных органах Совета министров АР Крым, а затем, в 2013-2014 годах, возглавлял Главное управление юстиции.

По факту разговора на "пленках Глазьева" велось расследование, и, хотя в должности Коровченко не остался, официальных обвинений ему так и не было предъявлено.

По данным журналистов, на выборах в Раду его поддерживала "Батькивщина". На встречах с избирателями Коровченко неоднократно сопровождал действующий нардеп Валерий Дубиль, а в киевской ячейке партии председательствует зять фигуранта "пленок" Виталий Нестор.

 
 

Что было ранее: На 210-м округе в Прилуках Черниговской области самовыдвиженец Коровченко опередил своего конкурента всего на 0.19% или 153 голоса. По данным на сайте ЦИК, он является председателем ОО "Общественное движение Сергея Коровченко "Обновление" ", беспартийный.

История вопроса:

  • В июне 2014 года Глазьев предлагал нанести удар по украинской армии, чтобы не дать ей окрепнуть.
  • В августе 2016 года о подозрении в организации гибридной войны с Украиной сообщили 18 российским военным чиновникам. Ключевым лицом называли Глазьева. В том же месяце Военная прокуратура Украины опубликовала разговоры Глазьева с Фроловым, в которых Глазьев давал указания сепаратистам по захвату Одесского облсовета. Записи обнародовали в ходе судебного процесса над Виктором Януковичем.

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Темы: Верховная РадавиборыКрым
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