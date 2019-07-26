В аеропорту затримали матір Онищенка – джерело

Джерело: САП, співрозмовник УП у правоохоронних органах.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляє про затримання учасниці злочинних схем із розкрадання газу.

Пряма мова: "25 липня 2019 року в аеропорту "Бориспіль" затримано ймовірну учасницю злочинної організації з розкрадання природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування", яка переховувалася від слідства та була оголошена у розшук з серпня 2016 року".

Деталі: САП не називає ім’я затриманої. За даними джерела "Української правди", це Інесса Кадирова - матір Олександра Онищенка, якого правоохоронці підозрюють в організації злочинної схеми.

Зазначається, що її підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України Кримінального кодексу України.

Зазначається, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП подали клопотання до суду про застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу.

Чому це важливо: Мова йде про так звану "газову справу" нардепа-втікача Олександра Онищенка, який намагався взяти участь у дострокових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

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