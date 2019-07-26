В аеропорту затримали матір Онищенка – джерело
Джерело: САП, співрозмовник УП у правоохоронних органах.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляє про затримання учасниці злочинних схем із розкрадання газу.
Пряма мова: "25 липня 2019 року в аеропорту "Бориспіль" затримано ймовірну учасницю злочинної організації з розкрадання природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування", яка переховувалася від слідства та була оголошена у розшук з серпня 2016 року".
Деталі: САП не називає ім’я затриманої. За даними джерела "Української правди", це Інесса Кадирова - матір Олександра Онищенка, якого правоохоронці підозрюють в організації злочинної схеми.
Зазначається, що її підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України Кримінального кодексу України.
Зазначається, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП подали клопотання до суду про застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу.
Чому це важливо: Мова йде про так звану "газову справу" нардепа-втікача Олександра Онищенка, який намагався взяти участь у дострокових парламентських виборах 21 липня 2019 року.
Історія питання:
- Олександр Онищенко втік із України у 2016 році та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. Того ж року Верховна Рада позбавила нардепа імунітету.
- За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.
- Керівниками злочинного угрупування, крім самого депутата, вважаються його матір Інесса Кадирова (на неї було записано майно компаній Онищенка) і бізнесмен Валерій Постний.
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