В аэропорту задержали мать Онищенко – источник

Источник: САП, собеседник УП в правоохранительных органах

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляет о задержании участницы преступных схем по разворовыванию газа.

Прямая речь: "25 июля 2019 года в аэропорту" Борисполь "задержали предполагаемую участницу преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО" Укргазвыдобування", которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года" .

Детали: САП не называет имя задержанной. По данным источника "Украинской правды", это Инесса Кадырова - мать Александра Онищенко, которого правоохранители подозревают в организации преступной схемы.

Отмечается, что она подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

Отмечается, что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП подали ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемой меры пресечения.

Почему это важно: Речь идет о так называемом "газовом деле" беглого нардепа Александра Онищенко, который пытался принять участие в досрочных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

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