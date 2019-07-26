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СБУ ліквідувала підпільний автобусний маршрут між ОРЛО, Росією та Одесою

П'ятниця, 26 липня 2019, 19:00

Джерело: Служба безпеки України

Служба безпеки України блокувала механізм незаконних пасажирських перевезень між Одесою, Росією та окупованою Луганщиною.

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що мешканці ОРЛО організували нелегальні автобусні рейси з Одеси. Маршрут пролягав через територію РФ до окупованої території Луганської області. Державний кордон автобуси перетинали в непідконтрольних українській владі пунктах пропуску.

До протиправної діяльності ділок залучив двох жителів Харкова як диспетчерів автобусних рейсів.

У домівках фігурантів правоохоронці виявили документацію та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі СБУ оголосила двом зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд вже арештував їх.

 

Українська правда

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Теми: СБУОРДЛООдесаРосіятранспорт
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