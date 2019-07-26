СБУ ликвидировала подпольный автобусный маршрут между ОРЛО, РФ и Одессой

Источник: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины блокировала механизм незаконных пассажирских перевозок между Одессой, Россией и оккупированной Луганщиной.

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что жители ОРЛО организовали нелегальные автобусные рейсы из Одессы. Маршрут пролегал через территорию РФ на оккупированную территорию Луганской области. Государственную границу автобусы пересекали в неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска.

К противоправной деятельности делец привлек двух жителей Харькова как диспетчеров автобусных рейсов.

В домах фигурантов правоохранители обнаружили документацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас СБУ объявила двум злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Суд уже арестовал их.