СБУ ликвидировала подпольный автобусный маршрут между ОРЛО, РФ и Одессой
Источник: Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины блокировала механизм незаконных пассажирских перевозок между Одессой, Россией и оккупированной Луганщиной.
Детали: Оперативники спецслужбы установили, что жители ОРЛО организовали нелегальные автобусные рейсы из Одессы. Маршрут пролегал через территорию РФ на оккупированную территорию Луганской области. Государственную границу автобусы пересекали в неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска.
К противоправной деятельности делец привлек двух жителей Харькова как диспетчеров автобусных рейсов.
В домах фигурантов правоохранители обнаружили документацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.
Сейчас СБУ объявила двум злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Суд уже арестовал их.
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