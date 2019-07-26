У четвер на Донбасі зберігалася "тиша" – штаб

Джерело: прес-центр Об’єднаних сил у Facebook

Від початку поточної доби, 26 липня, обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Деталі: Водночас, за даними штабу, у четвер, 25 липня, збройні формування РФ та її найманці порушили перемир’я. Бойовики відкривали вогонь по українських захисниках з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Факти "турбуючого вогню" противника зафіксовано поблизу населеного пункту Причепилівка.