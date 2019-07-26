В четверг на Донбассе сохранялась "тишина" – штаб

Источник: пресс-центр Объединенных сил в Facebook

С начала текущих суток, 26 июля, обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Детали: В то же время, по данным штаба, в четверг, 25 июля, вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили перемирие. Боевики открывали огонь по украинским защитникам из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Факты "беспокоящего огня" противника зафиксированы вблизи населенного пункта Причепиловка.