В четверг на Донбассе сохранялась "тишина" – штаб

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Пятница, 26 июля 2019, 19:41

Источник: пресс-центр Объединенных сил в Facebook

С начала текущих суток, 26 июля, обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Детали: В то же время, по данным штаба, в четверг, 25 июля, вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили перемирие. Боевики открывали огонь по украинским защитникам из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Факты "беспокоящего огня" противника зафиксированы вблизи населенного пункта Причепиловка.

Украинская правда

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Темы: Донбасс ОРДЛО


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