В четверг на Донбассе сохранялась "тишина" – штаб
Пятница, 26 июля 2019, 19:41
Источник: пресс-центр Объединенных сил в Facebook
С начала текущих суток, 26 июля, обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Детали: В то же время, по данным штаба, в четверг, 25 июля, вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили перемирие. Боевики открывали огонь по украинским защитникам из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Факты "беспокоящего огня" противника зафиксированы вблизи населенного пункта Причепиловка.
Украинская правда