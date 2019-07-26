Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦВК знайшла порушення у фінзвітах партій Гриценка, Саакашвілі і Шарія

П'ятниця, 26 липня 2019, 21:08
ЦВК знайшла порушення у фінзвітах партій Гриценка, Саакашвілі і Шарія

Джерело: прес-реліз Центральної виборчої комісії за результатами засідання

ЦВК провела аналіз і виявила низку порушень виборчого закону в проміжних фінансових звітах партій "Громадянська позиція", "Партія Шарія", "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" та "Соціальна справедливість".

Деталі: Йдеться про надходження та використання коштів виборчих фондів. Ці звіти були затверджені постановою ЦВК від 18 липня.

Комісія передала матеріали аналізу до Національного агентства з питань запобігання корупції і попросила його відреагувати на порушення.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: партіїЦВКСаакашвіліГриценкоШарій
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
партії
Шольц прокоментував високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
Президентка Грузії ветувала зміни до виборчого кодексу, які збільшать вплив партії влади
Парламент Молдови ліквідував проросійську фракцію "Шор"
Останні новини
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
Усі новини...
Реклама: