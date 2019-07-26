ЦВК знайшла порушення у фінзвітах партій Гриценка, Саакашвілі і Шарія

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П'ятниця, 26 липня 2019, 21:08

Джерело: прес-реліз Центральної виборчої комісії за результатами засідання

ЦВК провела аналіз і виявила низку порушень виборчого закону в проміжних фінансових звітах партій "Громадянська позиція", "Партія Шарія", "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" та "Соціальна справедливість".

Деталі: Йдеться про надходження та використання коштів виборчих фондів. Ці звіти були затверджені постановою ЦВК від 18 липня.

Комісія передала матеріали аналізу до Національного агентства з питань запобігання корупції і попросила його відреагувати на порушення.

Українська правда

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Теми: вибори ЦВК Саакашвілі партії Гриценко


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