ЦВК знайшла порушення у фінзвітах партій Гриценка, Саакашвілі і Шарія

Джерело: прес-реліз Центральної виборчої комісії за результатами засідання

ЦВК провела аналіз і виявила низку порушень виборчого закону в проміжних фінансових звітах партій "Громадянська позиція", "Партія Шарія", "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" та "Соціальна справедливість".

Деталі: Йдеться про надходження та використання коштів виборчих фондів. Ці звіти були затверджені постановою ЦВК від 18 липня.

Комісія передала матеріали аналізу до Національного агентства з питань запобігання корупції і попросила його відреагувати на порушення.