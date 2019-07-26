ЦИК нашел нарушения в финотчетах партий Гриценко, Саакашвили и Шария

Источник: пресс-релиз Центральной избирательной комиссии по результатам заседания

ЦИК провел анализ и обнаружил ряд нарушений избирательного закона в промежуточной финансовой отчетности партий "Гражданская позиция", "Партия Шария", "Рух новых сил Михаила Саакашвили" и "Социальная справедливость".

Детали: Речь идет о поступлении и использовании средств избирательных фондов. Эти отчеты были утверждены постановлением ЦИК от 18 июля.

Комиссия передала материалы анализа в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и попросила его отреагировать на нарушения.