ЦИК нашел нарушения в финотчетах партий Гриценко, Саакашвили и Шария

10809 просмотров
Пятница, 26 июля 2019, 21:08

Источник: пресс-релиз Центральной избирательной комиссии по результатам заседания

ЦИК провел анализ и обнаружил ряд нарушений избирательного закона в промежуточной финансовой отчетности партий "Гражданская позиция", "Партия Шария", "Рух новых сил Михаила Саакашвили" и "Социальная справедливость".

Детали: Речь идет о поступлении и использовании средств избирательных фондов. Эти отчеты были утверждены постановлением ЦИК от 18 июля.

Комиссия передала материалы анализа в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и попросила его отреагировать на нарушения.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: виборы ЦИК Саакашвили партии Гриценко


powered by lun.ua
Материалы по теме
Новости 26 июля: окончательные результаты выборов и обыск в Окружном суде 26 июля 2019, 20:16
Будущий нардеп объяснил упоминание о себе в "разговоре Глазьева" об оккупации Крыма 26 июля 2019, 19:05
Таблица умножения для депутата. Почему курсы для няни и мясника в парламенте – мастхэв 26 июля 2019, 16:00
Все новости
Главные новости
Волкер допустил возможность визита Трампа в Украину
Умер спортсмен и экс-капитан олимпийской сборной по легкой атлетике Вирастюк
ООС: боевики стреляли из автоматического гранатомета, ранен военнослужащий
Суд отправил экс-начальника полиции Одесщины под домашний арест
Все новости
success story

Интересные факты о современных самолетах

здоровье

Медреформа 2020: чего ждать врачам, больницам и пациентам

здоровье

4 причины высокого давления, о которых вы не задумывались раньше

Поиск по сайту
Архив
Весь архів