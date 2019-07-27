Президент Макрон відреагував на заяву Трампа про санкції
Президент Франції Еммануель Макрон подзвонив главі Білого дому Дональду Трампу після погроз США ввести по відношенню до Франції санкції.
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що президенти зійшлися на думці, що саміт G7 стане хорошим майданчиком для введення загального плану по оподаткуванню цифрових компаній.
Відзначимо, що саміт пройде у французькому місті Біаріцц в серпні.
Нагадаємо:
- Президент США Дональд Трамп звернувся до лідера Франції Еммануеля Макрона і пригрозив ввести санкції.
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