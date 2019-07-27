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Президент Макрон отреагировал на заявление Трампа о санкциях 

Суббота, 27 июля 2019, 05:33

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе Белого дома Дональду Трампу после угроз США ввести в отношении Франции санкции.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что президенты сошлись во мнении, что саммит G7 станет хорошей площадкой для введения общего плана по налогообложению цифровых компаний.

Отметим, что саммит пройдет во французском городе Биарицц в августе.

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп обратился к лидеру Франции Эммануэлю Макрону и пригрозил ввести санкции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСША
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