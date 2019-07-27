Верховний суд США дозволив будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Верховний суд США постановив, що Білий дім може витратити 2,5 мільярда доларів із бюджету Пентагону на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Про це повідомляє CNN.

Дане рішення наближає до виконання одну з передвиборчих обіцянок президента Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявив, що введе надзвичайний стан у Сполучених Штатах, щоб отримати більше грошей для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Згідно із американським законодавством, надзвичайний режим надає президенту додаткові повноваження для боротьби з кризовими ситуаціями. Саме ці повноваження дозволять обійти Конгрес, щоб профінансувати будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

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