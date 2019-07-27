Верховний суд США дозволив будівництво стіни на кордоні з Мексикою

2750 переглядів
Субота, 27 липня 2019, 06:41

Верховний суд США постановив, що Білий дім може витратити 2,5 мільярда доларів із бюджету Пентагону на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Про це повідомляє CNN.

Дане рішення наближає до виконання одну з передвиборчих обіцянок президента Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявив, що введе надзвичайний стан у Сполучених Штатах, щоб отримати більше грошей для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Згідно із американським законодавством, надзвичайний режим надає президенту додаткові повноваження для боротьби з кризовими ситуаціями. Саме ці повноваження дозволять обійти Конгрес, щоб профінансувати будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Нагадуємо:

  • Президент США Дональд Трамп вимагає виділити майже 6 млрд доларів на фінансування стіни на кордоні з Мексикою, а демократи в Конгресі категорично відкидають цю пропозицію.
  • Через розбіжності між демократами і республіканцями про плани президента США побудувати стіну на кордоні з Мексикою в ніч на 22 грудня 2018 року в США почався "шатдаун", що став найдовшим в історії країни.
  • 25 січня Трамп підписав законопроект про припинення "шатдауну" на 3 тижні - до 15 лютого. Переговори про виділення додаткових коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою тривають.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Трамп США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Президент Макрон відреагував на заяву Трампа про санкції 27 липня 2019, 05:33
Трамп пригрозив Франції санкціями і заявив, що американське вино краще 27 липня 2019, 03:50
Трамп привітав Зеленського з "упевненою" перемогою його партії 25 липня 2019, 20:33
Усі новини
Головні новини
Волкер припустив можливість візиту Трампа в Україну
Помер спортсмен та екс-капітан олімпійської збірної з легкої атлетики Вірастюк
ООС: бойовики стріляли з автоматичного гранатомету, поранено військовослужбовця
Суд відправив екс-начальника поліції Одещини під домашній арешт
Усі новини
Фото

Світ у краплях дощу

здоров'я

Медреформа 2020: чого чекати лікарям, лікарням і пацієнтам

екологія

Пальмова олія: зруйнуємо планету смачно