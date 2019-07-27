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Верховний суд США дозволив будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Субота, 27 липня 2019, 06:41

Верховний суд США постановив, що Білий дім може витратити 2,5 мільярда доларів із бюджету Пентагону на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Про це повідомляє CNN.

Дане рішення наближає до виконання одну з передвиборчих обіцянок президента Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявив, що введе надзвичайний стан у Сполучених Штатах, щоб отримати більше грошей для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Згідно із американським законодавством, надзвичайний режим надає президенту додаткові повноваження для боротьби з кризовими ситуаціями. Саме ці повноваження дозволять обійти Конгрес, щоб профінансувати будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Нагадуємо:

  • Президент США Дональд Трамп вимагає виділити майже 6 млрд доларів на фінансування стіни на кордоні з Мексикою, а демократи в Конгресі категорично відкидають цю пропозицію.
  • Через розбіжності між демократами і республіканцями про плани президента США побудувати стіну на кордоні з Мексикою в ніч на 22 грудня 2018 року в США почався "шатдаун", що став найдовшим в історії країни.
  • 25 січня Трамп підписав законопроект про припинення "шатдауну" на 3 тижні - до 15 лютого. Переговори про виділення додаткових коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою тривають.

Теми: ТрампСША
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