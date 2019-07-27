Верховный суд США разрешил строительство стены на границе с Мексикой
Верховный суд США постановил, что Белый дом может потратить 2,5 миллиарда долларов из бюджета Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.
Об этом сообщает CNN.
Данное решение приближает к выполнению одно из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.
15 февраля Трамп заявил, что введет чрезвычайное положение в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.
Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.
Напомним:
- Президент США Дональд Трамп требует выделить почти 6 млрд долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, а демократы в Конгрессе категорически отвергают это предложение.
- Из-за разногласий между демократами и республиканцами о планах президента США построить стену на границе с Мексикой в ночь на 22 декабря 2018 года в США начался "шатдаун", ставший самым длинным в истории страны.
- 25 января Трамп подписал законопроект о прекращении шатдауна на 3 недели - до 15 февраля. Переговоры о выделении дополнительных средств на строительство стены на границе с Мексикой продолжаются.
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