Верховный суд США разрешил строительство стены на границе с Мексикой

Верховный суд США постановил, что Белый дом может потратить 2,5 миллиарда долларов из бюджета Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает CNN.

Данное решение приближает к выполнению одно из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

15 февраля Трамп заявил, что введет чрезвычайное положение в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.

Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним: