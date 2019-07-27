Верховный суд США разрешил строительство стены на границе с Мексикой

2748 просмотров
Суббота, 27 июля 2019, 06:41

Верховный суд США постановил, что Белый дом может потратить 2,5 миллиарда долларов из бюджета Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает CNN.

Данное решение приближает к выполнению одно из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

15 февраля Трамп заявил, что введет чрезвычайное положение в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.

Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп требует выделить почти 6 млрд долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, а демократы в Конгрессе  категорически отвергают это предложение.
  • Из-за разногласий между демократами и республиканцами о планах президента США построить стену на границе с Мексикой в ночь на 22 декабря 2018 года в США начался "шатдаун", ставший самым длинным в истории страны.
  • 25 января Трамп подписал законопроект о прекращении шатдауна на 3 недели - до 15 февраля. Переговоры о выделении дополнительных средств на строительство стены на границе с Мексикой продолжаются.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Трамп США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Президент Макрон отреагировал на заявление Трампа о санкциях  27 июля 2019, 05:33
Трамп пригрозил Франции санкциями и заявил, что американское вино лучше 27 июля 2019, 03:50
Трамп поздравил Зеленского с "уверенной" победой его партии 25 июля 2019, 20:33
Все новости
Главные новости
Волкер допустил возможность визита Трампа в Украину
Умер спортсмен и экс-капитан олимпийской сборной по легкой атлетике Вирастюк
ООС: боевики стреляли из автоматического гранатомета, ранен военнослужащий
Суд отправил экс-начальника полиции Одесщины под домашний арест
Все новости
Культура

Творческая мастерская "Аграфка": история успеха

безопасность

Отравление бытовой химией у ребенка: что делать и как предотвратить

социум

Как женщине отказать боссу в просьбе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів