Акція у Москві: Затримали ще двох незалежних кандидатів у міськдуму та 40 учасників мітингу

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Субота, 27 липня 2019, 13:33

В день проведення акції з вимогою допустити незалежний кандидатів на вибори у Мосміськдуму затримано ще двох кандидатів - Юлію Галяміну та Дмитра Гудкова, а також не менше 40 учасників заходу, що проходить біля мерії Москви. 

Про це повідомляє "МБХ Медіа". 

Сама Галяміна повідомила про своє затримання біля будинку її знайомого в районі Чистих прудів: "Стежили мабуть всю ніч. Везуть до ОВС Хорошево-Мневники. Сказали, що порушено адміністративну справу щодо мене за статтею 20.2". 

Дмитра Гудкова затримали, коли він разом з дружиною їхав з дачі до Москву, повідомив його прес-секретар Олексій Обухов. 

"Гудков затриманий на в'їзді в Москву, його везуть до ОВС Коптєва", - повідомив Обухов. 

Також про своє затримання повідомив глава Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов

Біля будівлі мерії затримали не менше 40 осіб, в т.ч. кореспондента "Еха Москви", які прийшли на зустріч з незалежними кандидатами.

Поліція, яку стягнуто до будівлі мерії, попереджає учасників акції "не заважати проходу інших громадян", оскільки "за порушення порядку вони можуть бути притягнуті до відповідальності". 

Також повідомляється, що поліція вибірково переписує паспортні дані у людей, які йдуть на акцію та змушує підписати попередження про відповідальність за участь у несанкціонованому мітингу.

Підземні переходи біля мерії перекрито, біля будівлі "дуже багато поліцейських автобусів". 

Вранці мер Москви Сергій Собянін заявив про "провокації та загрозу безпеці" на мітингу біля будівлі мерії, які готуються учасниками. 

"За даними правоохоронних органів, готуються серйозні провокації, які становлять загрозу безпеці, життю та здоров'ю людей. Спроби ультиматумів, організації заворушень ні до чого доброго не приведуть", - заявив він. 

Українська правда

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Теми: Росія вибори опозиція


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