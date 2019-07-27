Акция в Москве: задержаны еще два независимых кандидата в гордуму и не менее 40 участников митинга

В день проведения акции с требованием допустить независимый кандидатов на выборы в Мосгордуму задержаны еще двое кандидатов - Юлию Галямин и Дмитрия Гудкова, а также не менее 40 участников митинга, который проходит возле мэрии Москвы.

Об этом сообщает "МБХ Медиа".

Сама Галямина сообщила о своем задержании возле дома ее знакомого в районе Чистых прудов: "Следили наверное всю ночь. Везут в ОВД Хорошево-Мневники. Сказали, что возбуждено административное дело в отношении меня по статье 20.2".

Дмитрия Гудкова задержали, когда он вместе с женой ехал с дачи в Москву, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.

"Гудков задержан на въезде в Москву, его везут в ОВД Коптево", - сообщил Обухов.

Также о своем задержании сообщил глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Возле здания мэрии задержали не менее 40 человек, в т.ч. корреспондента "Эха Москвы", которые пришли на встречу с независимыми кандидатами.

Полиция, которая стянута к зданию мэрии, предупреждает участников акции "не мешать проходу других граждан", поскольку "за нарушение порядка они могут быть привлечены к ответственности".

Также сообщается, что полиция выборочно переписывает паспортные данные у людей, которые идут на акцию и заставляет подписать предупреждение об ответственности за участие в несанкционированном митинге.

Подземные переходы возле мэрии перекрыты, у здания "очень много полицейских автобусов".

К столице стягивают сотни автобусов с сотрудниками «Росгвардии».

Сегодня в Москве снова митинг против недопуска независимых оппозиционных политиков на выборы в Мосгордуму. pic.twitter.com/uXKfuOpmiZ — Актуальная Россия (@RussiaActually) July 27, 2019

Утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил о "провокации и угрозе безопасности" на митинге возле здания мэрии, которые готовятся участниками.

"По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, которые представляют угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут", - заявил он.