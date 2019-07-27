Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Акция в Москве: задержаны еще два независимых кандидата в гордуму и не менее 40 участников митинга

Суббота, 27 июля 2019, 13:33

В день проведения акции с требованием допустить независимый кандидатов на выборы в Мосгордуму задержаны еще двое кандидатов - Юлию Галямин и Дмитрия Гудкова, а также не менее 40 участников митинга, который проходит возле мэрии Москвы.

Об этом сообщает "МБХ Медиа". 

Сама Галямина сообщила о своем задержании возле дома ее знакомого в районе Чистых прудов: "Следили наверное всю ночь. Везут в ОВД Хорошево-Мневники. Сказали, что возбуждено административное дело в отношении меня по статье 20.2".

Дмитрия Гудкова задержали, когда он вместе с женой ехал с дачи в Москву, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.

"Гудков задержан на въезде в Москву, его везут в ОВД Коптево", - сообщил Обухов.

Также о своем задержании сообщил глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Возле здания мэрии задержали не менее 40 человек, в т.ч. корреспондента "Эха Москвы", которые пришли на встречу с независимыми кандидатами.

Полиция, которая стянута к зданию мэрии, предупреждает участников акции "не мешать проходу других граждан", поскольку "за нарушение порядка они могут быть привлечены к ответственности".

Также сообщается, что полиция выборочно переписывает паспортные данные у людей, которые идут на акцию и заставляет подписать предупреждение об ответственности за участие в несанкционированном митинге.

Подземные переходы возле мэрии перекрыты, у здания "очень много полицейских автобусов".

Утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил о "провокации и угрозе  безопасности" на митинге возле здания мэрии, которые готовятся участниками.

"По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, которые представляют угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут", - заявил он.

Украинская правда
Темы: Росcиявиборыоппозиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Росcия
Грозев: "Через полгода либо Пригожин будет мертв, либо произойдет второй переворот"
В Литву сбежал еще один офицер РФ: он попросил убежища
Bloomberg: В июле Россия заработала 15 миллиардов долларов от экспорта нефти
Последние новости
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
Все новости...
Реклама: